Comuni montani, Liguria salva agevolazioni e fondi: PAC, IMU e Aree interne fuori dalla nuova classificazione

Restano inermi gli effetti della nuova classificazione dei Comuni montani su agevolazioni fiscali e risorse strategiche per i territori. A chiarirlo è la Regione Liguria, al termine di un confronto istituzionale che ha portato importanti garanzie per gli enti locali. Come spiegano i consiglieri regionali della Lega, «la nuova classificazione dei Comuni montani non si applicherà ai fini delle misure previste dalla Politica agricola comune (PAC), né per l’esenzione IMU sui terreni agricoli». Nessun impatto negativo neppure sulle risorse destinate alla Strategia nazionale Aree interne (SNAI), che non subiranno limitazioni o modifiche.

Un risultato ottenuto grazie al lavoro dell’assessore regionale Alessandro Piana, che – dopo numerosi incontri con il ministro Roberto Calderoli e un’interrogazione presentata dalla Lega – ha portato alla definizione di un accordo chiaro in sede di Conferenza Unificata lo scorso 5 febbraio. L’intesa prevede che, nell’utilizzo della quota regionale delle risorse FOSMIT 2025, le Regioni possano tenere conto anche dei Comuni inseriti nello storico elenco basato sulla legge del 1952, pur se esclusi dai nuovi criteri. L’obiettivo è «dare attenzione ai territori più fragili, senza lasciare indietro nessuno».

In Liguria, quindi, restano pienamente valide le misure agevolative regionali a favore dei Comuni montani e nessun ente perderà i benefici PAC o gli strumenti di valorizzazione delle Aree interne. I consiglieri regionali Sara Foscolo, Sandro Garibaldi e Armando Biasi ricordano inoltre come, grazie all’intervento della Regione, si sia passati da 106 Comuni montani inizialmente previsti a 142 nella formulazione definitiva, rispetto ai 184 della classificazione storica del 1952.

Un risultato che, sottolineano, rafforza la tutela delle aree montane liguri e garantisce continuità alle politiche di sostegno economico e territoriale.