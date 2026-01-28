Via Roberto collegata a corso Italia, cambia la viabilità a Bordighera

Cambia la viabilità a Bordighera. Considerato il recente collegamento della via Roberto con corso Italia attraverso via Billour fino al 31 dicembre 2026 in via Manzoni vi sarà il senso unico di marcia con direzione levante-ponente, dall’intersezione con corso Italia a quella con via Pio VII, e il senso unico di marcia con direzione ponente-levante da via Quintino Sella a via Pio VII con contestuale realizzazione di stalli di sosta sul lato monte.

All’intersezione con via Pio VII verrà, inoltre, istituito il divieto di accesso in direzione ponente-levante con svolta obbligatoria a destra mentre sarà invariata la direzione levante-ponente. In via Roberto, invece, i veicoli circolanti nella direzione consentita da sud verso nord dovranno svoltare in via Billour al fine del raggiungimento di “tutte le direzioni” e all’intersezione di via Manzoni avranno obbligo di svolta a sinistra, con indicazione per carabinieri e parcheggio “Tennis Centro”.

Nel tratto di via Roberto, compreso tra via Manzoni e via Romana, verrà istituito il divieto di transito. L’accesso sarà consentito esclusivamente dai residenti ed aventi diritto, come proprietari di garage, forze dell’ordine, mezzi di soccorso e veicoli per la raccolta dei rifiuti.