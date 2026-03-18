Sanremo: laboratori gratuiti di lingue e letture animate per bambini alla Biblioteca Civica “Dott. F. Corradi”

Il Comune di Sanremo ha approvato un avviso pubblico per la realizzazione di laboratori gratuiti di lingue straniere e letture animate rivolti ai bambini dai 3 agli 11 anni presso la Biblioteca Civica “Dott. F. Corradi”, in via Carli. Il progetto, denominato 'English Play Time!', mira a promuovere il multilinguismo e l’inclusione attraverso attività ludico-esperienziali, senza insegnamento formale della lingua, ma con letture animate e laboratori creativi collegati ai testi della biblioteca.

Possono partecipare come partner scuole di lingue, associazioni, enti del terzo settore e professionisti del settore. L’avviso, insieme all’allegato per l’istanza di partecipazione, sarà pubblicato fino al 28 marzo 2026. L’iniziativa intende valorizzare le collezioni in lingua inglese della biblioteca e offrire ai più piccoli un primo contatto divertente e stimolante con le lingue straniere.