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Attualità | 18 marzo 2026, 08:45

Sanremo: laboratori gratuiti di lingue e letture animate per bambini alla Biblioteca Civica “Dott. F. Corradi”

Il Comune di Sanremo lancia un avviso per individuare partner tra scuole, associazioni ed esperti per il progetto 'English Play Time'

Sanremo: laboratori gratuiti di lingue e letture animate per bambini alla Biblioteca Civica “Dott. F. Corradi”

Il Comune di Sanremo ha approvato un avviso pubblico per la realizzazione di laboratori gratuiti di lingue straniere e letture animate rivolti ai bambini dai 3 agli 11 anni presso la Biblioteca Civica “Dott. F. Corradi”, in via Carli. Il progetto, denominato 'English Play Time!', mira a promuovere il multilinguismo e l’inclusione attraverso attività ludico-esperienziali, senza insegnamento formale della lingua, ma con letture animate e laboratori creativi collegati ai testi della biblioteca.

Possono partecipare come partner scuole di lingue, associazioni, enti del terzo settore e professionisti del settore. L’avviso, insieme all’allegato per l’istanza di partecipazione, sarà pubblicato fino al 28 marzo 2026. L’iniziativa intende valorizzare le collezioni in lingua inglese della biblioteca e offrire ai più piccoli un primo contatto divertente e stimolante con le lingue straniere.

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