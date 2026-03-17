Sanremo, torna il tema Palafestival: incontro esplorativo in Comune con progettisti svizzeri e prime valutazioni

Incontro informale, questa mattina in Comune a Sanremo, per il Sindaco di Sanremo Alessandro Mager, con gli emissari di uno studio di progettazione arrivato dalla Svizzera, per parlare di ‘Palafestival’. Un argomento sempre particolarmente suggestivo per la città dei fiori, che potrebbe garantire una migliore offerta in chiave congressistica senza dimenticare ovviamente la kermesse canora.

Il sindaco matuziano ha confermato l’incontro evidenziando che è stato semplicemente di cortesia: “Mi hanno semplicemente chiesto se l’amministrazione comunale sia intenzionata o meno a discutere della possibile costruzione del ‘Palafestival’, un argomento di cui si parla da anni a Sanremo. Per ora, però, solo una riunione esplorativa per capire le intenzioni del comune”.

L’idea del Palafestival torna ciclicamente nel dibattito cittadino, soprattutto in relazione alla necessità di dotare Sanremo di una struttura moderna, capiente e polifunzionale, in grado di ospitare non solo il Festival della Canzone Italiana ma anche eventi internazionali, congressi e manifestazioni durante tutto l’anno. Non c'è ancora nessun progetto degli interlocutori odierni del sindaco. Al momento non esistono né ipotesi ufficiali di localizzazione.

L’amministrazione comunale mantiene quindi un atteggiamento prudente: “È un tema interessante ma complesso, che richiede valutazioni approfondite sotto il profilo economico e urbanistico”. Resta però evidente come il progetto continui a rappresentare una delle sfide strategiche più ambiziose per il futuro della città.