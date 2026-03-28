Arte e spiritualità al Forte di Santa Tecla: il dialogo tra religioni nel dipinto di Tiziana Di Cicco

C'è anche un angolo dove l'arte incontra la religione, sotto l'ombra delle simbologie legate alla palma, negli allestimenti al Forte di Santa Tecla per il Festival dei Fiori, inaugurato giovedì e in calendario fino a domani, con l'apoteosi del tradizionale Corso fiorito. E' il dipinto, di grandi dimensioni, collocato nella sala conferenze (piano terra) e realizzato dall'artista sanremese Tiziana Di Cicco, che rappresenta l'incontro fra le tre principali religioni monoteiste (ebraismo, cristianesimo ed islamismo), messe a nudo nell'intimo atto della preghiera.

L'artista ha inteso rappresentare una sorta di Paradiso terrestre, nel quale la presenza di una palma simboleggia al tempo stesso la gloria, il martirio, le radici delle tradizioni, il cibo per il corpo e per l'anima con i suoi datteri, e un rifugio sicuro sotto le sue fronde. Nella loro staticità quasi statuaria, le tre figure, spiccano le mani che si snodano dal tronco della palma come fossero dita, la quale offre anche protezione per riposarsi e meditare. Mani che si congiungono in segno di pace e fratellanza tra i popoli, messaggio oggi più che mai attuale. Il tutto contemplato in tre diversi modi di vivere e condividere il credo: l'illuminazione della fede. L'insieme dell'opera armonizza pittoricamente la rappresentazione del ciclo vitale: dalla ghirlanda di datteri che si snoda dai capelli della donna alle dita dei due uomini inginocchiati, i cui piedi diventano radici dell'albero stesso.

Tiziana Di Cicco, pittrice e grafica, ha maturato diverse esperienze specifiche: ha curato, in particolare, la veste artistica delle Biennali delle Palme di Sanremo-Dies Palmarum, mettendo in risalto aspetti che legano natura e religioni. E ha pure fatto parte della giuria di “Sanremoinfiore”. In passato, si è inoltre occupata di creazioni scenografiche per emittenti televisive e spettacoli.