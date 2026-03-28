Sanremo celebra l’arte floreale: al Festival dei Fiori protagonisti artigianalità e territorio ligure

A Sanremo sboccia la seconda edizione del Festival dei Fiori, cuore pulsante della rassegna “Sanremo in Fiore”, che trasforma la città in un palcoscenico diffuso dedicato alla creatività floreale e alla tradizione artigianale. Un evento che mette in luce il valore del lavoro manuale di flower designer e stylist, veri protagonisti nella realizzazione di allestimenti scenografici di grande impatto.

Le composizioni nascono da un processo attento e rigoroso: selezione dei materiali, pulizia, taglio e idratazione dei fiori sono passaggi fondamentali per garantire freschezza e durata. A questi si aggiunge una competenza tecnica raffinata, che permette di creare equilibri armonici tra forme, colori e volumi, dando vita a installazioni che uniscono estetica e natura. L’intreccio manuale delle strutture, spesso invisibile, è ciò che conferisce stabilità e naturalezza alle opere.

Protagonisti assoluti sono i fiori del territorio sanremese, eccellenze riconosciute per qualità e varietà: ranuncoli, anemoni, garofani e fronde ornamentali offrono una ricchezza cromatica che rende uniche le scenografie. Un patrimonio florovivaistico che rappresenta una risorsa strategica per tutto il Ponente ligure. “I fiori fanno parte del mio lavoro da anni – spiega Jessica Tua – sono un’artigiana e mi occupo di allestimenti floreali. Il fiore deve essere lavorato con tecniche specifiche per garantirne la durata. Possiamo inserirlo in un vaso o creare composizioni artistiche più elaborate. Sono molto orgogliosa del territorio ligure, ricco di varietà e di ibridatori che esportano in tutto il mondo.” A sottolineare il valore della manualità è anche la flower designer Sabina Di Mattia: “Il prodotto floricolo arriva come materiale ‘grezzo’ e necessita di lavorazioni specifiche per mantenere freschezza e longevità. Ogni fiore richiede tecniche diverse e competenze mirate.”

Sulla stessa linea Claudia Marcone di Crespi I Fiori, coinvolta nella realizzazione delle installazioni per le fontane storiche cittadine: “Il ‘saper fare’ manuale è fondamentale, così come la conoscenza delle caratteristiche, della stagionalità e delle esigenze di ogni fiore per creare composizioni efficaci e durature.” Il Festival propone un calendario ricco e variegato: mostre immersive, installazioni spettacolari, convegni internazionali, laboratori artigianali, visite guidate, sfilate ed eventi musicali e teatrali, coinvolgendo attivamente cittadini e visitatori.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Sanremo insieme alla Camera di Commercio Riviere di Liguria e realizzata con il contributo delle associazioni di categoria, tra cui Confcommercio, Confesercenti e Confartigianato, oltre a Sanremo On e il CIV di Piazza Bresca. Con questa manifestazione, Sanremo rafforza la propria identità di capitale dei fiori, coniugando tradizione e innovazione in un evento che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici.