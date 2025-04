Riva Ligure: dopo le anticipazioni della settimana scorsa la conferma, Giorgio Giuffra entra in Fratelli d'Italia: "Sono antifascista" (Video)

La notizia era stata anticipata la settimana scorsa dal nostro giornale e oggi, alla presenza del Senatore Gianni Berrino e nella 'sua' Riva Ligure, è stata confermata dal diretto interessato. Giorgio Giuffra entra in Fratelli d’Italia, partito guidato dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e che, nelle ultime consultazioni elettorali (amministrative o politiche) ha conseguito importanti consensi anche nella nostra provincia. Conferma arrivata in piazza Ughetto perché è il luogo dove ha sempre fatto i suoi annunci più importanti "e perché le politica si fa nelle piazze".

Il Sindaco di Riva Ligure, che dal 2012 non ha più sottoscritto tessere di partito, era iscritto precedentemente a Forza Italia ed al Pdl. Per lui, in tutte le fazioni politiche di cui ha fatto parte, c’è sempre stato un animo ‘centrista’ e, ne siamo certi, lo sarà anche all’interno di Fratelli d’Italia. Giuffra guida il Comune ligure dal 2014 ed ha sempre dimostrato un forte impegno per il territorio, portando avanti numerosi progetti di sviluppo locale. L’ingresso del primo cittadino rivese va ad arricchire la compagine del partito sul territorio, ma evidenzia anche una strategia di consolidamento e ampliamento delle alleanze politiche di FdI in vista delle prossime sfide elettorali.

Giuffra continuerà ovviamente nel suo impegno, puntato come sempre sul miglioramento della qualità della vita dei cittadini, investendo in infrastrutture, sicurezza e politiche ambientali. La sua adesione a Fratelli d'Italia non sembra discostarsi da questi principi, anzi, potrebbe rappresentare una garanzia per il rafforzamento di queste politiche, integrandole con un respiro più ampio a livello regionale e nazionale.

Non è mancato un passaggio sul tema dell'antifascismo. Lo stesso Giuffra ha sottolineato di esserlo, mentre il senatore Berrino ha aggiunto: "È stucchevole che, quando qualcuno entra in Fdi, debba essere additato come fascista mentre noi abbiamo votato in parlamento di essere contro qualsiasi totalitarismo".

Oltre al senatore Berrino, presenti anche i consiglieri regionali Lombardi e Russo, oltre al consigliere comunale di Sanremo Consiglio, il vicesindaco di Taggia Longobardi e il vicesindaco di Riva Ligure Garibaldi.