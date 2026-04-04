Vallecrosia al Mare, Perri: "Dopo Pasqua si parte con la sistemazione e la pulizia delle spiagge"

"Dopo Pasqua si parte con la sistemazione e pulizia delle spiagge". Lo annuncia il sindaco di Vallecrosia al Mare Fabio Perri confermando l’attenzione e l’impegno concreto verso il litorale, da sempre considerato dall'Amministrazione comunale un valore strategico per il territorio, sia per i cittadini sia per l’attrattività turistica.

"L’obiettivo era quello di rendere fruibili alcune spiagge già nel fine settimana di Pasqua, anticipando i tempi rispetto al passato. Tuttavia, le condizioni meteo avverse degli ultimi giorni, caratterizzate da forte vento e mareggiate, non hanno consentito l’avvio degli interventi nei tempi previsti, per evitare di compromettere il lavoro e rendere vani gli investimenti programmati" - fa sapere il primo cittadino e assessore al Demanio - "Alla luce del miglioramento delle condizioni e dopo aver completato tutte le comunicazioni agli enti sovracomunali competenti, tra cui la Capitaneria di Porto, siamo pronti a partire: subito dopo le festività pasquali inizieranno i lavori di sistemazione, pulizia e ripascimento delle spiagge".

"Si tratta di un intervento importante e qualificato, che non si limiterà a un semplice livellamento ma prevede una lavorazione attenta e mirata del materiale, con la separazione delle diverse granulometrie, al fine di garantire un arenile uniforme e di qualità lungo tutto il lungomare evitando di non poter stendere il proprio telo mare su dei sassi enormi" - svela Perri - "Durante i lavori di ripascimento, saranno predisposti gli spazi per l’installazione delle nuove docce, delle passatoie per persone con disabilità e degli spogliatoi, mai pensati ed installati, così da arrivare pronti all’avvio della stagione estiva. Anche alla luce del recente referendum con cui i cittadini hanno espresso la volontà di valorizzare sempre di più il legame con il mare, l’Amministrazione ribadisce con forza che il litorale deve rappresentare una risorsa centrale e un motore di sviluppo turistico per il territorio. Per questo si è scelto di intervenire con anticipo, superando una prassi consolidata negli anni che vedeva l’avvio dei lavori solo a fine giugno. L’obiettivo è, invece, quello di accogliere al meglio i visitatori già nei prossimi ponti primaverili, dal 25 aprile al 1° maggio, e durante il mese di giugno che, sempre più spesso, registra una significativa presenza turistica internazionale".

“Come assessore al Demanio ho seguito con grande attenzione e operatività ogni fase di questo percorso che grazie alla sinergia con l’ufficio tecnico e demanio e con tutto il personale coinvolto, siamo pronti a partire con interventi concreti e attesi" - mette in risalto Perri - "Per fare ciò bisogna darsi delle priorità e le spiagge per noi lo sono e, pertanto, l’impegno economico sostenuto dall’ente va oltre i contributi ordinari, ma si inserisce in una visione chiara: investire sulle spiagge significa investire sul futuro della città. In questo senso, si ringrazia anche Regione Liguria per aver comunicato un’integrazione dei fondi a disposizione, rafforzando ulteriormente la capacità di intervento. L’Amministrazione si prepara, dunque, a un’importante opera di riqualificazione del litorale, con l’obiettivo di offrire a cittadini e turisti un lungomare sempre più decoroso, accessibile e di qualità".