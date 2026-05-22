CNA Imperia: “Accolta dal Comune di Sanremo la nostra osservazione sul PUD. Salvaguardata la concessione ‘Tahiti’”

CNA Imperia esprime soddisfazione e apprezzamento nei confronti dell’Amministrazione Comunale di Sanremo per aver accolto le osservazioni presentate dall’Associazione nell’ambito del percorso di revisione del Piano di Utilizzazione delle Aree Demaniali (PUD). In particolare, CNA accoglie con favore la decisione di revocare la prevista soppressione della concessione demaniale denominata “Tahiti”.

Le osservazioni formulate da CNA Imperia, elaborate attraverso un confronto attento con gli operatori del comparto e supportate da motivazioni tecniche, economiche e territoriali, evidenziavano come l’ipotesi di accorpamento della concessione alla Spiaggia Libera Attrezzata “Imperatrice” risultasse priva di adeguate motivazioni funzionali e potenzialmente penalizzante per un tratto di litorale storicamente vocato alla ricettività alberghiera di alta qualità.

La salvaguardia della concessione “Tahiti” consente infatti di preservare un servizio strettamente connesso alle esigenze delle strutture ricettive circostanti — tra cui il Miramare The Palace Hotel — contribuendo al mantenimento di un’offerta turistica coerente con il posizionamento di Sanremo quale destinazione di pregio e sempre più orientata ad un turismo internazionale di fascia alta.

“Il riscontro positivo da parte dell’Amministrazione Comunale – dichiara Luciano Vazzano, Segretario Territoriale di CNA Imperia – conferma l’importanza di un metodo di lavoro basato sul dialogo, sul confronto puntuale e sulla concertazione tra enti pubblici e rappresentanze di categoria. Quando le osservazioni vengono formulate in maniera seria, competente e costruttiva, è possibile raggiungere risultati concreti nell’interesse delle imprese e del territorio.”

CNA Imperia sottolinea inoltre come il nuovo PUD rappresenti un passaggio importante per rendere il litorale sanremese maggiormente accessibile, inclusivo e fruibile, condividendone le finalità generali. Allo stesso tempo, l’Associazione ritiene fondamentale che ogni scelta pianificatoria continui a tenere in adeguata considerazione il ruolo strategico delle imprese balneari e turistico-ricettive nello sviluppo economico della città.

“Sanremo – prosegue Vazzano – deve continuare a crescere come città turistica attrattiva e competitiva, capace di coniugare qualità urbana, servizi, sostenibilità e sostegno alle attività economiche che rappresentano un valore per il territorio e per l’occupazione.”

CNA Imperia rivolge infine un ringraziamento al Sindaco Alessandro Mager e all’Assessore al Demanio Lucia Artusi per la disponibilità e l’attenzione dimostrate nell’ascoltare le istanze del comparto produttivo, confermando un approccio istituzionale improntato al confronto e alla collaborazione.

Le osservazioni presentate da CNA Imperia sul PUD del Comune di Sanremo sono contenute nel documento trasmesso all’Amministrazione Comunale il 28 marzo scorso.