Autovelox di Porra, il M5S Ventimiglia: “Anche i sindaci confermano che è nel posto sbagliato”

Il Movimento 5 Stelle di Ventimiglia torna ad accendere il dibattito sull’autovelox di Porra, lungo la Val Roya, sostenendo che il dispositivo sia stato installato in un punto non adeguato rispetto alle reali esigenze di sicurezza stradale. Secondo il Movimento, le recenti dichiarazioni dei sindaci della valle, Biancheri di Olivetta San Michele e Molinari di Airole, rappresentano una conferma di quanto cittadini, pendolari e automobilisti denunciano da tempo.

“Se persino gli amministratori del territorio chiedono di spostarlo, significa che il problema non riguarda la sicurezza stradale, ma la presenza di un limite irragionevole su un rettilineo extraurbano dove non si registrano incidenti rilevanti”, si legge nella nota diffusa dal M5S Ventimiglia. Il Movimento sottolinea inoltre come gli incidenti più gravi si verifichino in altri tratti della viabilità e non nel punto in cui è stato collocato il dispositivo di controllo della velocità. Per questo motivo, il M5S evidenzia che la sicurezza stradale debba restare una priorità concreta e credibile, con controlli posizionati nei luoghi realmente pericolosi e non in aree che, secondo il comunicato, rischiano di apparire come semplici strumenti sanzionatori.

“La sicurezza stradale è una cosa seria e proprio per questo i controlli devono essere collocati nei punti realmente pericolosi, dove esiste un concreto rischio per cittadini e automobilisti”, prosegue. Da qui l’appello rivolto al Prefetto affinché vengano ascoltate le richieste del territorio, degli amministratori locali e di chi percorre quotidianamente quella tratta della Val Roya. “La sicurezza non può trasformarsi in una trappola”, conclude il Movimento 5 Stelle Ventimiglia.