Sanremo, allarme sicurezza nella scuola di San Pietro: interrogazione di Damiano e Rodà sul degrado dell’uscita di emergenza e del parcheggio

Condizioni di degrado, rischi per la sicurezza e interventi che tardano ad arrivare. È questo il quadro denunciato dai consiglieri comunali Marco Damiano e Monica Rodà in un’interrogazione rivolta al sindaco e agli assessori competenti riguardo alla scuola della frazione San Pietro, frequentata quotidianamente da bambini della materna e delle elementari, famiglie e personale scolastico.

Al centro della segnalazione vi è in particolare lo stato dell’uscita di sicurezza del plesso elementare. Secondo quanto riportato dai consiglieri, già all’inizio di aprile sarebbe stata inviata una comunicazione all’URP del Comune di Sanremo per segnalare il deterioramento del pianerottolo situato nei pressi della scuola, area utilizzata ogni giorno dagli alunni e individuata come via di fuga in caso di emergenza. Dopo la segnalazione, il passaggio sarebbe stato chiuso, ma senza che siano stati effettuati interventi definitivi di ripristino. Una situazione che, secondo Damiano e Rodà, desta “particolare preoccupazione” proprio per la funzione strategica dell’area in caso di evacuazione.

L’interrogazione punta inoltre l’attenzione sulle condizioni generali della piazza di San Pietro e del parcheggio davanti alla scuola materna ed elementare. I consiglieri descrivono una situazione caratterizzata da buche, crepe diffuse, cedimenti del manto asfaltato e avvallamenti, elementi che costituirebbero un concreto pericolo per l’incolumità pubblica. “Non si tratta di un’area periferica abbandonata – sottolineano – ma di uno spazio scolastico frequentato quotidianamente da bambini e famiglie”. Le deformazioni della pavimentazione, aggiungono, comportano rischi di inciampo e caduta, oltre a possibili danni ai veicoli e a un generale senso di trascuratezza.

Nel documento viene ribadito che la sicurezza degli alunni e del personale scolastico dovrebbe rappresentare una priorità assoluta e che il protrarsi della situazione potrebbe aggravare ulteriormente le criticità strutturali già presenti. Con l’interrogazione i consiglieri chiedono quindi all’amministrazione comunale se siano stati effettuati sopralluoghi tecnici dopo la segnalazione all’URP, quali interventi di messa in sicurezza siano previsti e quali siano le tempistiche programmate per i lavori. Viene inoltre domandato se l’attuale chiusura del passaggio possa essere considerata una soluzione adeguata in assenza di un ripristino definitivo.

Damiano e Rodà chiedono infine che venga garantita “la massima attenzione” alla sicurezza dell’intera area scolastica, con interventi urgenti per mettere in sicurezza spazi utilizzati ogni giorno da numerosi bambini e famiglie.