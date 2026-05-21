Sopralluogo dell’assessore Scajola a Pietrabruna: in arrivo la nuova casa della musica grazie ai fondi regionali

L'assessore regionale Marco Scajola ha svolto ieri un sopralluogo nel Comune di Pietrabruna, accompagnato dal sindaco Massimo Rosso.

Dapprima Scajola ha fatto il punto sul progetto di rigenerazione urbana, recentemente finanziato dalla Regione Liguria per oltre 150mila euro, che porterà alla creazione di una casa della musica nel paese.

A seguire l'assessore, in frazione Torre Paponi, ha incontrato la cittadinanza insieme al sindaco e, in qualità di vicepresidente nazionale della Federazione pallapugno, ha visitato il vecchio sferisterio del paese oggi in disuso.

"Stiamo investendo risorse cospicue sull'entroterra grazie alla rigenerazione urbana - spiega l'assessore Scajola -. Qui a Pietrabruna, insieme al sindaco Massimo Rosso, daremo nuova vita a un edificio rimasto indietro rendendolo punto di ritrovo per gli abitanti e per chi visiterà il bellissimo borgo. Rifare una piazza, una via o restituire uso e funzionalità a un edificio, spesso, significa migliorare un intero paese. Continueremo su questa linea sostenendo i piccoli Comuni e gli amministratori che, quotidianamente, si impegnano per la loro crescita".