Vallecrosia, Perri: "Via I Maggio è un importante accesso al mare, merita decoro" (Foto e video)

"Via I Maggio è stata dimenticata. Bisogna intervenire e investire in questa zona della città" - dichiara il candidato sindaco a Vallecrosia Fabio Perri parlando di via I Maggio che mette in collegamento l'Aurelia con il lungomare.

"L'ex hotel Impero è una struttura abbandonata e fatiscente" - sottolinea Perri, che si presenta alle prossime elezioni amministrative con la lista 'La tua Vallecrosia'. - "Sette anni fa ci siamo sentiti raccontare una grande bugia quella che si sarebbe intervenuto nell'immediato e, invece, è stata solamente smontata una gru, sotto la segnalazione di un gruppo di privati, per una questione di sicurezza e nulla, alla fine, è cambiato. La via ha bisogno di essere rivalutata nella sua globalità. C'è un primo tratto che va riqualificato per quanto riguarda il decoro, i marciapiedi e il verde, vi sono, inoltre, dei parcheggi, sempre di un privato, inutilizzati. Oltre al ponte, l'ultimo tratto è diventato a senso unico, è privo di un marciapiede per i pedoni. Valuteremo di fare una viabilità adeguata ascoltando i cittadini e le attività".

"Un'amministrazione deve intervenire interagendo con il privato per trovare soluzioni o, almeno, un intervento transitorio per creare pulizia e decoro" - afferma il candidato sindaco - "Il nostro impegno è di mettere mano in questa via, che è importante per la città visto che è un accesso al mare per cittadini e turisti. Le vie di accesso sono importanti, devono essere il biglietto da visita della città".