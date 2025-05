Elezioni Vallecrosia: domenica prossima si vota, ecco gli ultimi appelli dei due candidati alla poltrona di sindaco (Video)

E' scattato il countdown per le elezioni amministrative di Vallecrosia: si vota domenica 25 (dalle 7 alle 23) e lunedì 26 (dalle 7 alle 15). I due candidati sindaco, Marilena Piardi e Fabio Perri, si confrontano a distanza tramite le interviste web tv su SanremoNews curate dal giornalista Gianni Micaletto. Piardi, che guida la lista civica “Cittadini in Comune”, è il sindaco facente funzione uscente, in sostituzione di Armando Biasi, che si è dimesso per entrare in Consiglio regionale e adesso di ricandida per un posto in Consiglio comunale.

Per sei anni e mezzo è stata la vice di Biasi, assessore con deleghe legate soprattutto al suo quarantennale vissuto professionale all'Asl (sanità, politiche sociali, personale, cultura), e adesso punta a diventare la prima donna sindaco nella storia di Vallecrosia. Perri è un veterano dell'attività amministrativa nella cittadina dell'estremo Ponente, un lungo percorso iniziato nel 1999 e proseguito con vari ruoli (anche assessore e presidente del Consiglio), negli ultimi mandati nel ruolo di consigliere di minoranza. E' alla testa della variegata e trasversale lista civica “La tua Vallecrosia”, con cui ritenta la conquista della poltrona di sindaco, che manca ancora nel suo “curriculum” politico-amministrativo.