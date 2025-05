Fabio Perri chiude la campagna elettorale: "Aiutateci ad avere una Vallecrosia diversa" (Foto e video)

"Un sogno che si costruisce insieme. Dopo settimane intense di ascolto, incontri, sorrisi e speranze condivise, siamo arrivati all’ultimo passo di questo cammino. Abbiamo condotto una campagna elettorale leale, corretta e trasparente. Siamo sempre stati persone umili" - dichiara il candidato sindaco di Vallecrosia Fabio Perri durante un momento conviviale, avvenuto in serata all’interno del suo point in via Colonnello Aprosio, per la chiusura della sua campagna elettorale.

Una folla di persone ha preso parte all'evento che ha mostrato affetto e sostegno al consigliere comunale uscente. "Con la squadra, abbiamo lavorato con passione, ascoltando, osservando, immaginando un futuro diverso. Non facciamo promesse, abbiamo un progetto concreto per rendere la città più giusta, bella, vivace, verde e vivibile" - sottolinea.



Un aperitivo conviviale in musica ha concluso l'evento. "Un momento per ringraziare tutte le persone che hanno creduto in un’idea diversa di città: più giusta, più viva, più nostra" - conclude Perri - "Venerdì sera chiuderemo la campagna a Vallecrosia Alta e poi domenica 25 e lunedì 26 andate a votare. Abbiamo bisogno del vostro sostegno e di quello di amici, parenti e di chiunque voglia una città diversa. Per cambiare davvero, serve l'energia di tutti".