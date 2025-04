'La tua Vallecrosia', Perri: "Puntiamo a trasformare il centro storico in un luogo ricco di eventi, commercio e turismo" (Foto e video)

"Il centro storico ha bisogno di un'importante attenzione. E' il cuore pulsante di Vallecrosia, un luogo ricco di storia, tradizione e potenziale inespresso. E' giunto il momento di trasformarlo in un punto di riferimento per la comunità e i visitatori, dove convivano cultura, commercio e turismo. Con determinazione e impegno, vogliamo rendere il centro storico di Vallecrosia non solo un luogo di memoria ma anche innovazione, crescita e benessere per tutti, capace di attirare turismo, favorire la crescita economica e migliorare la qualità della vita dei cittadini" - dice il candidato sindaco a Vallecrosia Fabio Perri ai cittadini che abitano nel centro storico.

Perri e la sua squadra, 'La tua Vallecrosia', ieri sera hanno, infatti, incontrato gli abitanti della città alta per un momento di confronto e per esporre gli obiettivi previsti per migliorare il borgo antico. "Il centro storico deve diventare il fiore all'occhiello della nostra comunità'" - sottolinea Perri - "Puntiamo a creare nuovi posteggi auto, un collegamento pedonale con la realizzazione di un marciapiede dal centro storico al cimitero, a mettere in sicurezza il torrente Verbone con l'arginatura della zona Porte, creare un campo polivalente, recuperare e valorizzare la Torre Saracena, installare telecamere per la sicurezza dei cittadini, pulizia e decoro dei carugi, dare incentivi per nuovi insediamenti commerciali e turistico ricettivi, creare un collegamento tra via Gallina e via Gurabba, rifare via 25 Aprile e via Trincea, riaprire il centro sociale e dell'ambulatorio, organizzare nuove manifestazioni per valorizzare il borgo, ristrutturare i servizi igienici pubblici, creare un collegamento con il centro città attraverso un bus navetta o un pulmino, potenziare i punti luci nelle strade interpoderali. Ci sono tante cose da fare".

"Noi abbiamo un progetto di città ben chiaro che è completamente diverso da quello che stanno cercando di portare avanti gli attuali amministratori. Noi siamo un'alternativa che vuole fare interventi per la comunità. Vogliamo mettere il nostro tempo e le nostre capacità a disposizione della comunità. Il 29 aprile faremo un altro incontro nel centro storico che sarà un momento di confronto e per far arrivare il nostro messaggio di passione e amore verso la città" - afferma Perri - "Se diventerò sindaco nel primo anno di amministrazione faremo interventi concreti per migliorare e far rivivere il centro storico. Il 25 e 26 maggio andate a votare e se volete una città diversa, più bella, vivace e verde, scegliete 'La tua Vallecrosia".