Verso una città bella e vivibile: l'impegno di Rocco Noto candidato della lista “La Tua Vallecrosia” per il decoro urbano, il verde pubblico e le spiagge (Foto)

"La cura e la valorizzazione delle aree verdi, il miglioramento del decoro urbano e la tutela del nostro territorio sono temi che non riguardano solo l’ambiente ma hanno forti ripercussioni anche sul benessere sociale ed economico della nostra città. Con il vostro sostegno, vogliamo impegnarci per rendere Vallecrosia una città più verde, più accogliente e più bella per tutti. Il nostro progetto parte dalla consapevolezza che un'urbanistica attenta alla natura e al paesaggio può diventare una risorsa per migliorare la qualità della vita, stimolare il turismo e favorire l'inclusione sociale". Esordisce così il candidato nella lista “La Tua Vallecrosia-Perri Sindaco” Rocco Noto.

"Tra i nostri obiettivi vi è quello di realizzare un piano del verde che permetta di dotare la città di una strategia chiara per la pianificazione del paesaggio urbano. Questo piano non solo riguarda la gestione delle aree verdi esistenti ma prevede anche l’introduzione di nuove aree verdi e spazi di socialità, con l'obiettivo di creare una città che promuova l’inclusione, il benessere e la sostenibilità" - svela Noto - "Tra le azioni principali, oltre alla manutenzione e al restyling delle aree verdi già esistenti per renderle più vivibili e accessibili per tutti, vi sono quelle inerenti alla piantumazione di alberi e piante in nuove aree verdi, a differenza dell'attuale amministrazione che ha trascurato questo aspetto fondamentale e quella di dotarsi di infrastrutture ecologiche che favoriscano la biodiversità e migliorino la qualità dell’aria, come giardini verticali, aree per il compostaggio e spazi verdi attrezzati per il benessere di tutti".



"Un altro ambito fondamentale è il miglioramento del decoro urbano" - fa sapere Noto - "La bellezza di una città è strettamente legata alla cura degli spazi pubblici e all’attenzione per i dettagli. In quest’ottica, intendiamo migliorare la pulizia delle strade e dei marciapiedi, creando una città più accogliente e ordinata, installare contenitori specifici per la raccolta delle deiezioni canine in tutte le aree pubbliche, in modo da promuovere il rispetto e la responsabilità civica, rinnovare l’arredo urbano, introducendo panchine moderne, fontane e aree di sosta che rendano gli spazi pubblici più fruibili e piacevoli. L’abbattimento delle barriere architettoniche per garantire l'accessibilità a tutti, in particolare a persone con disabilità ma anche a mamme con passeggini è un atto dovuto fondamentale".

"Anche le nostre spiagge rappresentano una risorsa fondamentale per la città. Proponiamo interventi mirati per garantire la cura e la protezione del nostro litorale in particolare al fine di garantire un ripascimento costante e naturale evitando di fatto l’erosione costiera e garantendo l’utilizzo tutto l’anno" - sottolinea Noto - "Il lungomare di Vallecrosia è in stato di abbandono da molteplici anni e non è mai stato effettuato un minimo ripascimento degli arenili, né si è mai provveduto a prolungare i moli realizzati a suo tempo per proteggere gli stessi e favorire allo stesso tempo un ripascimento automatico da parte del mare. I moli da prolungare sono quello di via Rattaconigli, quello alla foce del Verbone, quello prospiciente lo stabilimento denominato Oasi e quello in prossimità dello stabilimento il Corallo, l’ipotesi è quella di prolungare i moli semi sommersi di circa 10/12 mt con l'utilizzo di massi di terza o quarta categoria, posti in opera a mezzo natante. Anche sulla base di colloqui informali intercorsi con uno dei principali studi di progettazione in Italia in materia di ingegneria idraulica, l'intervento garantirebbe la protezione degli arenili e un buon ripascimento naturale, realizzando l'opera con costi sostenibili. Inoltre, sarà fondamentale individuare aree di deposito dei fiumi, in rispondenza alla normativa regionale, al fine di poter depositare annualmente sulle spiagge di almeno 2/3000 mc di materiale".

"Il nostro impegno è quello di creare una Vallecrosia nuova, dove la cura del territorio non solo favorisca il benessere e la qualità della vita ma contribuisca anche alla crescita economica e sociale della nostra comunità" - conclude Rocco Noto - "Con il vostro sostegno, possiamo costruire insieme una città in cui l’ambiente, il decoro urbano e la qualità della vita siano al centro delle nostre azioni quotidiane".