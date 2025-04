'La tua Vallecrosia', Gabriele Chiappori: "E' importante guardare al futuro con competitività e sostenibilità" (Foto)

Gabriele Chiappori, candidato della lista “La tua Vallecrosia” spiega la sua ricetta per creare una Vallecrosia che guarda al futuro. "Come imprenditore di una realtà familiare che, grazie a determinazione, competenza e visione, è cresciuta con successo, sono consapevole di quanto sia cruciale la competitività per il futuro della nostra città" – esordisce così il candidato Gabriele Chiappori - "Al fine di valorizzare il nostro tessuto economico è fondamentale, in un mondo che cambia velocemente, occuparsi della competitività. Il mio impegno è quello di creare un ambiente favorevole alla crescita delle aziende locali, attraverso l'implementazione di un piano di marketing territoriale che promuova i nostri prodotti e servizi, collegandoli con nuove opportunità sia a livello locale che nazionale. La collaborazione tra imprese, istituzioni e cittadini sarà la chiave per rafforzare la nostra economia. Non possiamo più permetterci di essere invisibili. Vallecrosia deve essere un punto di riferimento nel panorama regionale e con il vostro sostegno possiamo farlo".

"Il futuro della nostra città deve essere all'insegna della sostenibilità" - continua Gabriele Chiappori - "Il mio progetto per Vallecrosia include l’adozione di comunità energetiche, che non solo contribuiranno a preservare il nostro ambiente, ma garantiranno anche vantaggi economici per i cittadini e le imprese. Utilizzare al meglio le risorse naturali che la nostra terra ci offre è un passo fondamentale per ridurre l’impatto ambientale e costruire una città energeticamente autonoma. In questo modo, possiamo essere non solo più green ma anche più competitivi, rendendo Vallecrosia un esempio di efficienza e innovazione".

"Il cambiamento non può avvenire senza il coinvolgimento attivo di ciascuno di noi. La comunità è la vera forza che muove Vallecrosia. Credo fermamente che il miglioramento della nostra città debba partire da un impegno collettivo: cittadini, imprese e amministrazione devono lavorare insieme per costruire una Vallecrosia più forte, più sostenibile e più prospera" - sottolinea - "La partecipazione non è solo un diritto ma una responsabilità. Per questo, mi impegno a promuovere un dialogo costante con tutti, affinché ogni decisione sia frutto di una visione condivisa e possa portare un beneficio reale a tutti".