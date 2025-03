"La tua Vallecrosia", il candidato sindaco Fabio Perri presenta la sua squadra (Foto)

Persone preparate, volenterose e innamorate della comunità formeranno la squadra che affiancherà il candidato sindaco alle prossime elezioni comunali a Vallecrosia, Fabio Perri.

Tutti i candidati nella lista "La tua Vallecrosia Perri Sindaco" verranno presentati ufficialmente domenica 6 aprile alle 17.30 presso il point inaugurato lo scorso 8 marzo in via Colonnello Aprosio 399.

Un'occasione per scoprire e conoscere gli uomini e le donne che hanno deciso di mettersi in gioco per migliorare Vallecrosia e renderla più bella, vivace e verde.