'La Tua Vallecrosia', Luca Pellegrino: "Ripartiamo dalle nostre radici, guardiamo al futuro" (Foto)

"Vallecrosia ha una storia fatta di lavoro, sacrificio e comunità. Una storia che conosco bene, perché sono cresciuto in una famiglia di commercianti che da generazioni ha scelto di investire qui, di credere in questa città. Oggi, come allora, credo che Vallecrosia possa tornare a essere un luogo vivo, capace di offrire opportunità ai giovani e nuova forza alle attività locali. Per questo ho deciso di candidarmi al consiglio comunale nella lista 'La Tua Vallecrosia', accanto a Fabio Perri, con un obiettivo chiaro: rimettere il commercio al centro della nostra città" - dice Luca Pellegrino, candidato consigliere per “La Tua Vallecrosia - Perri Sindaco”.

"Voglio un comune che sostenga chi investe : proponiamo la creazione di un responsabile comunale per il commercio, una figura concreta di supporto, capace di orientare, semplificare e trovare opportunità per le attività" - afferma - " Vogliamo agevolazioni fiscali reali per chi apre nuove imprese, con particolare attenzione a giovani e donne che decidono di costruire il proprio futuro qui. Vogliamo istituire una consulta dei commercianti, uno spazio stabile di ascolto e confronto tra chi lavora ogni giorno e chi amministra".

"Il commercio non è solo economia: è incontro, socialità, vitalità. È il cuore che fa pulsare Vallecrosia ogni giorno" - sottolinea - " Vallecrosia deve tornare a essere una città che attrae: per questo occorre partire anche dal nostro centro cittadino e dal decoro urbano. Una città pulita, ordinata e visivamente curata non solo migliora la qualità della vita dei residenti ma è anche il primo biglietto da visita per chi sceglie di visitarla, viverla o investire. Il nostro arredo urbano, la pulizia e la manutenzione devono essere priorità reali, perché sono la base di una città che vuole crescere e guardare al futuro".

"La formazione sarà un pilastro del nostro progetto: corsi su digitalizzazione, gestione aziendale, marketing e turismo commerciale" - mette in risalto - "Innovarsi è la chiave per resistere e crescere. Non c’è commercio, però, senza sicurezza: vogliamo più illuminazione, più videosorveglianza e più presenza delle forze dell’ordine. Una città sicura è una città che vive. In questi anni ho ascoltato tante voci: dietro la delusione ho trovato il coraggio e la voglia di riscatto. È a chi non si arrende che mi rivolgo: ai giovani, ai commercianti, a chi ama Vallecrosia come me".

"In questi mesi sono stato oggetto di voci infondate, di attacchi personali e di calunnie gratuite. Non mi sono lasciato abbattere: ho scelto di rispondere alzando la testa, rilanciando il mio impegno per la città e credendo ancora di più nella forza della nostra comunità" - dichiara - "Chi ama davvero Vallecrosia lo dimostra con il lavoro, il rispetto e la dedizione. È il momento di guardare avanti. È il momento di ripartire, insieme".