Scuole, SìAmo Camporosso: "Gravi criticità emerse dal sopralluogo" (Foto)

"Gravi criticità emerse dal sopralluogo nelle scuole" - fa sapere SìAmo Camporosso a seguito del sopralluogo effettuato ieri, il 9 gennaio, presso i plessi scolastici di Camporosso Mare e Camporosso Capo.

Il Gruppo consiliare comunica che porterà in consiglio comunale un’interpellanza e una mozione per affrontare in modo formale e urgente le numerose criticità riscontrate. "Durante il sopralluogo sono emerse gravi problematiche di sicurezza, manutenzione e condizioni strutturali, che interessano cortili, aule, palestre, scale e impianti, in ambienti frequentati quotidianamente da bambini e personale scolastico" - fa sapere - "In diversi casi si tratta di situazioni potenzialmente pericolose, come reti divelte, griglie staccate, fili elettrici scoperti, infiltrazioni d’acqua, dislivelli e assenza o malfunzionamento delle luci di emergenza".

"Particolare preoccupazione desta il fatto che molti di questi problemi risultino presenti già dalla fine dell’anno scolastico 2024-2025, senza che si sia intervenuti durante i periodi di chiusura delle scuole, quando sarebbe stato possibile operare in sicurezza e senza disagi" - sottolinea - "Nel corso del sopralluogo sono inoltre emerse spese pubbliche rilevanti che non hanno prodotto benefici concreti, come i circa 15.000 euro spesi per il cosiddetto 'prato inglese' nel giardino della primaria di Camporosso Mare, oggi in stato di abbandono, e la presenza di una macchina per la pulizia del valore di circa 25.000 euro, inutilizzata e ferma in magazzino".

Per questi motivi il gruppo consiliare annuncia che presenterà un’interpellanza, "per ottenere risposte chiare e pubbliche su responsabilità, mancati interventi e tempistiche" e una mozione, "per impegnare formalmente Sindaco e Giunta alla messa in sicurezza immediata, alla risoluzione delle criticità strutturali e alla programmazione di interventi concreti, tra cui la realizzazione di aule laboratorio nella Scuola Primaria di Camporosso Mare".