Giunta regionale, lunedì l'incontro decisivo con i vertici nazionali dei partiti: verso la nomina dei nuovi assessori

Il puzzle si sta componendo. Una delle ultime tessere sarà l'incontro in programma lunedì 13 a Genova tra i vertici nazionali dei partiti della coalizione che governano la Regione. Restano da definire gli ultimi dettagli per garantire un equilibrio tra i partiti di maggioranza nella nomina dei due nuovi assessori e dei consiglieri delegati, in modo da rispettare tutti i pesi rappresentati all'interno della maggioranza di Giunta e Consiglio regionale.

Una quindicina di giorni fa la Regione ha modificato lo Statuto per recepire quanto previsto dalla legge 122 dell'8 agosto 2025, che consente di aumentare il numero degli assessori da 7 a 9 nelle regioni con oltre un milione di abitanti. Le modifiche statutarie dovrebbero entrare in vigore nei prossimi giorni; successivamente la nomina dei nuovi assessori e dei consiglieri delegati dovrebbe essere deliberata nella prossima giunta, per l'annuncio tra il 18 e il 19.

Sui nomi degli assessori non dovrebbero esserci dubbi. I malumori della base di Forza Italia per l'indicazione di Claudia Morich, non iscritta al partito, sembrano ormai destinati a rientrare e le scelte dovrebbero essere confermate nell'incontro di lunedì. Uno dei nuovi assessori sarà il leghista Alessio Piana, che diventerà il terzo esponente della Lega in giunta, mentre al Bilancio andrebbe appunto Claudia Morich, gradita a Forza Italia e la cui nomina consentirebbe anche di rispettare l'equilibrio di genere.

A completare il quadro potrebbero contribuire le nomine dei consiglieri delegati: uno sarebbe Alessandro Bozzano (Noi Moderati – Vince Liguria). Voci di corridoio parlano inoltre di più di un consigliere con delega, per soddisfare le richieste dell'altra componente civica presente in Regione, ma non sarebbe da escludere nemmeno un incarico alla consigliera forzista Chiara Cerri. Tutti dettagli che dovrebbero essere definiti nell'incontro di lunedì prossimo, per avere il puzzle completo del disegno della nuova giunta.