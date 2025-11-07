Sanremo: azienda non esegue lavori nell'ambito del 'Pigna Up', il Comune risolve il contratto per 'grave inadempimento'

Il Comune di Sanremo ha ufficializzato la risoluzione del contratto con la ditta Teknoservice Srls, capogruppo del raggruppamento temporaneo d’imprese aggiudicatario dei lavori del progetto 'Pigna Up – Intervento 4A', relativo all’adeguamento igienico-sanitario di nove immobili comunali non residenziali finanziati con fondi Pnrr. La decisione è stata formalizzata con una determinazione dirigenziale ed è stata assunta a seguito del grave inadempimento dell’impresa mandataria, che avrebbe abbandonato il cantiere dal 28 agosto scorso senza fornire giustificazioni né riscontri ai ripetuti solleciti del Comune.

Il dirigente del Settore Lavori Pubblici, ing. Danilo Burastero, ha disposto la risoluzione limitata alla Teknoservice, attualmente in liquidazione volontaria, e ha incaricato gli uffici di procedere alla segnalazione all’ANAC e alla quantificazione dei danni con eventuale recupero delle somme anticipate attraverso l’escussione della garanzia fideiussoria.

La determina prevede la possibilità di proseguire l’appalto con la ditta Comitel Srl, mandante del raggruppamento, che ha manifestato la disponibilità a completare i lavori e possiede i requisiti tecnici richiesti. Tale soluzione consentirebbe di non interrompere il cantiere e di rispettare le scadenze del PNRR, evitando la perdita dei finanziamenti e ulteriori aggravi economici per l’ente.