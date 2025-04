'La Tua Vallecrosia', Rosella Muratore punta su educazione e inclusione: "Dalla scuola parte il domani" (Foto)

"Vallecrosia merita scuole moderne, sicure, accoglienti. Spazi in cui ogni bambino, a prescindere da dove viene o da chi è, possa sentirsi a casa, possa sentirsi visto, ascoltato e valorizzato" - sottolinea - "Ogni euro investito nella scuola è un investimento nella comunità di domani. Ecco perché è urgente intervenire sulle infrastrutture scolastiche e culturali per renderle all’altezza dei sogni e dei bisogni delle nuove generazioni ma la visione non si ferma qui. Accanto ai muri delle aule, ci sono le persone: educatori, famiglie e associazioni. Per questo il programma della lista prevede anche progetti concreti contro il disagio giovanile, per dare ascolto, risposte e alternative a chi rischia di restare indietro".

"Un tassello importante è anche il Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR), che è una straordinaria occasione per insegnare ai più giovani il valore della partecipazione attiva, della responsabilità, della cittadinanza vissuta. Dare voce ai ragazzi significa prepararli non solo alla scuola ma alla vita" - aggiunge - "Inclusione è una parola che porto nel cuore. Nessun bambino deve sentirsi escluso o limitato. Elimineremo ogni barriera architettonica e culturale nelle scuole, affinché tutti abbiano le stesse possibilità di crescere, imparare e sognare in grande. Il messaggio finale è forte, chiaro, pieno di passione: la scuola è il nostro futuro, e io, i miei compagni di lista e il candidato sindaco Fabio Perri vogliamo costruirlo con voi. Con il vostro supporto, possiamo fare di Vallecrosia una città che investe nei giovani, che li accompagna, che crede in loro. Solo insieme possiamo dare vita a una Vallecrosia migliore".