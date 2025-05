'La tua Vallecrosia', Fabio Perri: "Aiuteremo le associazioni con contributi, una sede e promozione" (Foto e video)

"Le associazioni sono un argomento importante per noi. Sosterremo, quindi, concretamente le realtà locali istituendo contributi dedicati con la creazione di un apposito capitolo di bilancio. Acquisteremo un pulmino comunale che potrà essere utilizzato dalle associazioni per trasferte o gite. Le aiuteremo a trovare una sede. Puntiamo a creare una 'Casa delle Associazioni' e una Consulta per coordinare progetti condivisi e rafforzare il legame tra cittadini e istituzioni" - dice il candidato sindaco a Vallecrosia Fabio Perri.

Le associazioni, insieme allo sport e alle politiche giovanili, sono, infatti, un punto fondamentale nel programma elettorale della lista 'La tua Vallecrosia' a sostegno di Perri Sindaco. "Le associazioni sono un contenitore di tante persone che si mettono insieme per uno scopo preciso e, quasi spesso, sono tutti volontari che si mettono a disposizione per varie discipline e tipologie. A Vallecrosia vi sono tante associazioni, una volta ne avevamo molte di più ma, purtroppo, tante hanno chiuso perché non riuscivano ad andare avanti dal punto di vista economico, quindi vogliamo aiutarle. Staremo vicino alle varie realtà cittadine che fanno un grande lavoro sociale, educativo, conviviale e di attenzione verso la comunità".

Vallecrosia è una città ricca di associazioni, tante realtà che coinvolgono le diverse fasce d'età della popolazione. "Vi sono tante associazioni sportive ma anche culturali, sociali e musicali e il nostro impegno è quello di stare vicino a tutte queste realtà" - mette in risalto Perri - "A Vallecrosia c'era il Forum delle associazioni che si è perso ma le associazioni si devono mettere in rete l'una con l'altra, creare anche momenti di attività congiunte nella città. Vogliamo organizzare degli eventi comunali dove all'interno vogliamo far partecipare le associazioni affinché abbiano una vetrina all'esterno. Inoltre, vogliamo dare peso, risonanza e credibilità alle associazioni".

Una particolare attenzione sarà rivolta ai giovani. "Il nostro programma elettorale vede i giovani al centro anche di un futuro amministrativo. Le associazioni che oggi stanno vicino e sono educatori dei giovani, che devono essere riconosciuti e ricompensati, devono essere aiutate per evitare che i ragazzi siano in mezzo alle strade senza far nulla ma siano orgogliosi di far parte di un'associazione" - dichiara Perri - "Lo sport è un potente strumento educativo, sociale e culturale: sostenendo la passione costruiamo una comunità inclusiva. Creeremo spazi di aggregazione giovanile, favoriremo percorsi scuola-lavoro e momenti di partecipazione civica attiva, per aiutare i giovani a diventare cittadini consapevoli e protagonisti del futuro di Vallecrosia".