Elezioni provinciali, Di Muro trionfa: le congratulazioni del Team Vannacci “X Legio Ventimiglia”

"Oggi celebriamo un momento importante per la nostra comunità. Le elezioni provinciali appena concluse hanno determinato un trionfo del nostro sindaco, Flavio Di Muro, che ha raccolto oltre 13.500 preferenze ponderate delle quali moltissime giunte dagli Amministratori dei piccoli comuni che evidentemente hanno visto in lui un politico aggregante e su cui poter appoggiarsi, che lo hanno proiettato al primo posto degli eletti" - commenta il Team Vannacci “X Legio Ventimiglia”.

"Il risultato raggiunto non è soltanto un riconoscimento personale a un sindaco che fa della visione, della responsabilità, della capacità amministrativa i propri punti di forza" - sottolinea - "E' un segnale politico forte che rafforza il ponente ligure per le prossime sfide che attendono la nostra Provincia: dallo sviluppo del territorio, alla tutela dell’ambiente, al sostegno delle imprese ed il loro sviluppo economico".

Il Team Vannacci “X Legio Ventimiglia” rinnova le congratulazioni al sindaco Di Muro assicurando il pieno appoggio alle sue iniziative "per un percorso comune guidato dalla volontà di servire le nostre comunità e dalla determinazione a costruire un futuro migliore per tutti".