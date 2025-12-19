Il sindaco di Ventimiglia trionfa, Di Muro è il più votato tra i consiglieri provinciali

Il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro è stato il più votato tra i consiglieri provinciali.

"Questa notte sono stato eletto consigliere provinciale, risultando il più votato. Il responso delle urne mi ha stupito e profondamente commosso" - commenta il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro - "Oltre a ricevere il maggior numero di voti 'ponderati', sono stato il più votato per numero di schede, non solo di questa tornata ma in assoluto: 122 amministratori mi hanno scelto per rappresentare le loro istanze. Di questi, centouno provengono dai piccoli comuni. È un dato che parla chiaro e che sento come una grande responsabilità: territori spesso meno ascoltati che chiedono di essere protagonisti delle scelte future. A loro, come a tutti gli amministratori e ai cittadini dell’intera provincia, va il mio impegno a rappresentare con serietà, equilibrio e attenzione ogni realtà, a partire dalla città di cui sono sindaco".

"L’ente Provincia, com’è noto, non prevede l’elezione diretta dei cittadini, essendo una facoltà riservata ai soli eletti nei vari comuni. Proprio per questo, il consenso ricevuto assume per me un valore ancora più significativo e rafforza il senso di responsabilità con cui affronterò questo incarico" - sottolinea Di Muro - "Voglio ringraziare di cuore chi mi ha votato e chi mi ha sostenuto dimostrando affetto e stima nei miei confronti: tanti amministratori civici, senza tessera di partito, che hanno condiviso questo percorso. Grazie, inoltre, al presidente Scajola e alla Lega che mi hanno voluto in squadra. Sono pronto ed entusiasta di intraprendere questo nuovo impegno, che svolgerò a titolo gratuito, ripagato ampiamente dalla fiducia e dal grande consenso che mi è stato riservato!".