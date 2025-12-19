Provincia di Imperia, Bagnasco (Forza Italia): “Vittoria netta di Scajola, il centrodestra conferma la sua leadership sul territorio”

Il segretario regionale di Forza Italia Liguria, Carlo Bagnasco, ha espresso grande soddisfazione per l’esito delle elezioni provinciali di Imperia, che hanno visto la riconferma di Claudio Scajola alla presidenza della Provincia con 65.985 voti ponderati.

“Si tratta di un risultato netto e ampiamente premiato dagli amministratori chiamati al voto”, ha dichiarato sottolineando come il consenso raccolto da Scajola rappresenti “un segnale forte della fiducia che il territorio imperiese continua a riporre nella sua leadership e nel progetto di centrodestra, guidato con determinazione e competenza”. Il segretario regionale di Forza Italia ha voluto rivolgere un ringraziamento e un plauso particolare anche a Gabriele Amarella, candidato di Forza Italia nella lista ‘Riviera dei Fiori e delle Alpi – Scajola Presidente’, che ha ottenuto 11.027 voti ponderati, risultando tra i più votati della squadra e contribuendo in maniera significativa al successo complessivo.

Dal voto emerge un quadro politico chiaro: il nuovo consiglio provinciale sarà a forte trazione centrodestra, con 9 seggi conquistati contro 1 del centrosinistra. Un risultato che, secondo Raffo, “testimonia la solidità di un progetto politico vincente, radicato nei territori e attento alle esigenze di sindaci e amministratori locali. Come segretario regionale di Forza Italia Liguria – ha concluso Raffo – accolgo con orgoglio questi risultati, che confermano la centralità del nostro partito all’interno della coalizione di centrodestra e il ruolo determinante che Forza Italia continua a svolgere nella vita politica della nostra Regione”.