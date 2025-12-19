Elezioni provinciali, Mager: “Un segnale di compattezza e fiducia, ora massimo impegno per il territorio”

Alessandro Mager accoglie con soddisfazione l’esito delle elezioni provinciali, che lo vedono eletto consigliere con 11.327 voti ponderati. Un risultato che, secondo il sindaco di Sanremo, restituisce l’immagine di una maggioranza compatta e capace di raccogliere consensi anche oltre il proprio perimetro politico.

“Ho accolto con grande soddisfazione il risultato ottenuto nelle elezioni provinciali – dichiara Mager – dal quale emerge un quadro di compattezza della maggioranza, con un perimetro di voto allargato anche ad alcuni consiglieri di minoranza, che considero un attestato di stima e fiducia. Questo risultato rappresenta un ulteriore stimolo a lavorare per la tutela e la valorizzazione della nostra città e del comprensorio”. Il sindaco ringrazia quindi “tutto coloro che mi hanno espresso fiducia, accordandomi la propria preferenza”, assicurando “il massimo impegno sui vari settori e ambiti di competenza del Consiglio provinciale, per la salvaguardia e lo sviluppo del territorio”.

La tornata elettorale ha sancito anche l’elezione di Claudio Scajola a presidente della Provincia di Imperia. Il sindaco di Imperia, candidato unico alla presidenza, ha ottenuto 65.985 voti ponderati, venendo così confermato alla guida dell’ente.

Per quanto riguarda il Consiglio provinciale, la nuova composizione vede una netta maggioranza della lista “Riviera dei Fiori e delle Alpi – Scajola Presidente”. Il candidato più votato è stato il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro con 13.520 voti ponderati, seguito da Alessandro Mager. Entrano in Consiglio anche Gabriele Amarella, consigliere comunale di Ventimiglia, Mario Conio, sindaco di Taggia, Manuela Sasso, sindaca di Molini di Triora, Enrico Pira, sindaco di Pieve di Teco, Cristiano Za Garibaldi, sindaco di Diano Marina, Marzia Baldassarre, consigliera comunale di Bordighera, e Ornella Agnese, consigliera comunale di Chiusanico. L’unico seggio di opposizione va invece a Gabriele Cascino, consigliere comunale di Taggia, eletto con la lista “Riviera Bene Comune” e forte di oltre 7.500 voti ponderati.

Un quadro che consegna al nuovo presidente una maggioranza ampia e strutturata e che, come sottolineato dallo stesso Mager, chiama ora gli eletti a un lavoro condiviso per lo sviluppo e la tutela dell’intero territorio provinciale.