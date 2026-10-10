Imperia, interesse e nuovi tesseramenti al gazebo di Futuro Nazionale

Positivo riscontro per il gazebo organizzato in via San Giovanni dal Comitato Costituente Futuro Nazionale Imperia 1005, che ha registrato, secondo quanto riferito dagli organizzatori, interesse, partecipazione e numerosi nuovi tesseramenti.

La giornata è stata caratterizzata dal dialogo diretto con i cittadini e dal confronto sulle problematiche del territorio, offrendo anche l’occasione per conoscere più da vicino il progetto politico di Futuro Nazionale, guidato da Roberto Vannacci.

Le nuove adesioni e l’interesse manifestato nel corso dell’iniziativa rappresentano, per il Comitato, un incoraggiamento a proseguire il proprio impegno sul territorio, rafforzando la presenza nelle piazze e il rapporto diretto con la popolazione.

«La politica deve tornare tra la gente, ascoltare i cittadini e confrontarsi con i problemi reali. È questo lo spirito con cui intendiamo portare avanti il nostro impegno sul territorio», dichiara Cristian Volpe, del Comitato Costituente Futuro Nazionale Imperia 1005.

Il Comitato ringrazia quanti hanno partecipato all’iniziativa, i nuovi iscritti e i volontari che hanno contribuito alla realizzazione del gazebo.

Il prossimo appuntamento è fissato per sabato 17 ottobre, dalle 9.30 alle 19, in piazza Chierotti ad Arma di Taggia, dove sarà allestito un nuovo gazebo dedicato alla raccolta firme e al tesseramento 2026.