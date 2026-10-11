Scajola alle finali tricolori di pallapugno: a Imperia e Diano Castello assegnati i titoli italiani (foto)

L’assessore regionale e vicepresidente nazionale della Federazione Italiana Pallapugno Marco Scajola ha partecipato ieri alle finali di ritorno dei campionati italiani di pallapugno, disputate a Imperia e Diano Castello, prendendo parte alle premiazioni al termine degli incontri insieme ai rispettivi presidenti. Della San Leonardo, Antonello Motosso e degli Amici del Castello Walter Mignone e Giacomo Raineri, presidente del comitato ligure della federazione nazionale Pallapugno.

A Imperia, sul campo di San Leonardo, si è disputata la finale di ritorno della categoria Pulcini tra San Leonardo e Pro Paschese, mentre a Diano Castello si sono affrontate due squadre liguri, Amici del Castello e San Leonardo nella finale di ritorno della categoria Femminile.

Le due sfide si sono concluse con le vittorie di San Leonardo, nella categoria Pulcini, e delle ragazze degli Amici del Castello nella categoria Femminile, che hanno conquistato per la settima volta il titolo italiano.

“È sempre un piacere essere presente alle finali di pallapugno e poter premiare atleti e società che durante la stagione si sono impegnati con passione e determinazione – dichiara l’assessore regionale e vicepresidente nazionale della Federazione Italiana Pallapugno Marco Scajola -. La pallapugno è una disciplina profondamente legata alla storia e alla tradizione del nostro territorio, ma anche uno sport capace di coinvolgere nuove generazioni e creare importanti momenti di aggregazione. Complimenti alle squadre che hanno raggiunto queste finali e alle società che, attraverso il loro lavoro quotidiano, contribuiscono a mantenere viva e a valorizzare questa disciplina. Investire nello sport significa sostenere i giovani, le società e le comunità che ogni giorno fanno vivere i nostri territori”.