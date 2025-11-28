Ladri in azione e paura tra i cittadini, i sindaci del Ponente prendono provvedimenti: tavolo di confronto con il Prefetto

Continuano i furti nella val Nervia, nella val Verbone e nella valle del rio Borghetto. Ignoti, che pare agiscano in gruppo, sono, infatti, riusciti a entrare in diverse abitazioni situate solitamente in zone tranquille o abbastanza isolate per poter operare indisturbati. Una situazione che ha creato paura e fobia tra i cittadini, che hanno anche organizzato ronde, e così i sindaci delle varie città in cui si sono verificati i furti hanno deciso di prendere provvedimenti.

"Ho richiesto un tavolo per la sicurezza pubblica al Prefetto ed è stato organizzato per lunedì" - fa sapere il sindaco di Camporosso Davide Gibelli, città in cui ieri sera si sono verificati gli ultimi furti - "Nel frattempo sono in stretto contatto con le forze dell'ordine per cercare di operare nella migliore maniera possibile. Invito la popolazione ad astenersi da iniziative di 'ronda' volontarie. Tali azioni, infatti, comportano rallentamenti nei tempi di intervento delle forze dell’ordine, che si vedono costrette a deviare dalle attività investigative in corso per rispondere alle numerose segnalazioni su presenze sospette. Inoltre, operazioni di questo tipo possono comportare rischi, soprattutto per coloro che potrebbero essere sorpresi a vagare in aree rurali o private. Le forze dell’ordine stanno operando attivamente sul territorio e stanno valutando ogni segnalazione ricevuta. Pertanto, invito i cittadini a limitare le azioni esclusivamente a iniziative informative, evitando di mettere in atto comportamenti che possano compromettere la sicurezza collettiva".

"Sono a stretto contatto con le forze dell'ordine, in particolare con i carabinieri, che ringrazio per il lavoro che stanno portando avanti con attenzione e presenza sul territorio" - afferma il sindaco di Vallecrosia Fabio Perri - "Invito pertanto tutti coloro che notassero situazioni anomale di mettersi immediatamente in contatto con loro".

"L'attività è oggetto di particolare attenzione da parte del comando della polizia locale e dell'arma dei carabinieri. In questo periodo le forze di polizia stanno intensificando i controlli sul territorio per contrastare queste ondate che sono periodiche, sono infatti già avvenute in passato soprattutto durante i periodi festivi durante i quali le persone trascorrono più tempo fuori casa. L'attenzione è massima" - dice il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito - "Abbiamo acquistato un drone a raggi infrarossi che verrà presto utilizzato anche nelle aree esterne della città, come a Borghetto dove sono avvenuti dei furti nelle campagne e nelle case un po' più isolate. La telecamera a infrarossi permette, infatti, di individuare le persone che si nascondono. Un supporto davvero utile alle forze di polizia. Il personale del comando della polizia locale è stato addestrato e verrà ulteriormente addestrato per l'utilizzo di questa tecnologia. Crediamo che sia uno strumento davvero importante anche per contrastare questo fenomeno".

"Il sindaco di Camporosso Davide Gibelli ha contattato il prefetto e quindi faremo un tavolo di confronto per segnalare questa problematica e chiedere se si possono aumentare ulteriormente i controlli" - dichiara il sindaco di San Biagio della Cima Simone Rotolo - "Sono sempre in costante contatto con il luogotenente della stazione di Vallecrosia. Abbiamo in programma di mettere più telecamere, il problema è però adesso e, perciò, lo stiamo affrontando con i mezzi che abbiamo. Accolgo, perciò, con favore la proposta del sindaco Davide Gibelli".

Abitanti di città limitrofe a quelle in cui sono stati segnalati furti stanno già prendendo provvedimenti temendo di essere i prossimi. "Fino ad ora non si sono verificati furti in paese" - afferma il sindaco di Soldano Antonio Fimmanò - "In località Orià, però, visto che ci sono tante case sparse, gli abitanti, preoccupati per quello che è successo in altre città, si sono organizzati e da ieri hanno iniziato a fare delle ronde come azione palliativa".