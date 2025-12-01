Ladri in azione nel Ponente, Camporosso ospiterà un tavolo di sicurezza e ordine pubblico con i sindaci

Rafforzamento del servizio di pattugliamento del territorio, progetto 'Controllo di Vicinato' e tavolo di sicurezza e ordine pubblico a Camporosso per mettere in campo soluzioni contro i ladri che hanno colpito diverse abitazioni nella val Nervia, val Verbone e nella valle del rio Borghetto sono i temi emersi da una riunione, richiesta dal sindaco di Camporosso Davide Gibelli, svoltasi questa mattina con il prefetto di Imperia Antonio Giaccari.

"Si è appena conclusa un'importante riunione con il prefetto di Imperia Antonio Giaccari e il comandante provinciale dei carabinieri, colonello Simone Martano, per affrontare la crescente emergenza furti nell'estremo ponente ligure, con particolare attenzione al comune di Camporosso" - fa sapere il sindaco di Camporosso Davide Gibelli - "L'incontro, proficuo e costruttivo, ha portato a significativi sviluppi. Il Prefetto ha proposto di convocare, per il prossimo venerdì, un tavolo di sicurezza e ordine pubblico presso il centro Falcone di Camporosso, al quale parteciperanno i sindaci dei comuni limitrofi. L'obiettivo è mettere in campo soluzioni concrete e coordinare le risorse per contrastare efficacemente questo fenomeno criminale che sta colpendo duramente la nostra comunità".

"Nel frattempo, sono state fornite garanzie per il rafforzamento del servizio di pattugliamento del territorio, con l'implementazione di misure immediate per intensificare la presenza delle forze dell'ordine sul campo" - sottolinea il primo cittadino - "Durante l'incontro è stato inoltre avanzato un progetto per il lancio di un protocollo di 'Controllo di Vicinato', un'iniziativa che mira a creare una rete di collaborazione tra i cittadini per il monitoraggio e la sicurezza del territorio. Questo sistema, che si basa sulla partecipazione attiva dei residenti, permetterà di sensibilizzare la comunità e favorire una maggiore attenzione collettiva verso situazioni sospette, migliorando il controllo e la prevenzione dei crimini".

"Ringrazio il prefetto Giaccari e il colonnello Martano per la loro disponibilità e per l'impegno profuso in questa direzione. È fondamentale che, in momenti di emergenza come questo, le istituzioni lavorino insieme per garantire la sicurezza dei nostri cittadini e tutelare la serenità delle famiglie" - afferma Gibelli - "Restiamo in attesa del prossimo incontro, dove ulteriori dettagli saranno forniti e le azioni concrete verranno messe in atto per rafforzare ulteriormente la sicurezza nel nostro territorio".