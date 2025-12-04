Nuovo 'Punto di Assistenza Diffusa' (Pad) a Ventimiglia: siglato il protocollo di intesa tra Prefettura di Imperia e Comune

E' stato sottoscritto oggi, tra il Prefetto della Provincia di Imperia Antonio Giaccari e il Sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro, il protocollo di intesa per la gestione di un nuovo P.A.D (Punto di Assistenza Diffusa), che andrà ad aggiungersi a quello già attivo dal mese di settembre 2023 nella città di confine. Il nuovo centro, che ha visto l’impegno di finanziamenti del Ministero dell’Interno, assicurerà forme di sostegno ed accoglienza in favore di cittadini extracomunitari uomini, anche in situazioni di fragilità, quale estensione di quello già attivo per donne, nuclei familiari con minori, e/o in condizioni di vulnerabilità.

L'iniziativa, di fatto estensione di analoghi servizi di assistenza già attuati con il precedente Protocollo, in particolare per donne e bambini, trae origine dalla condivisa esigenza tra il Sindaco di Ventimiglia ed il Prefetto di Imperia di assicurare un concreto presidio di ristoro e conforto nei confronti di cittadini extracomunitari uomini; con ciò scongiurando situazioni di degrado e di disagio, quali accampamenti di fortuna anche in luoghi non idonei, situazioni di indifferenza o di possibili rischi di carattere igienico-sanitario o ancora di aumentata percezione di insicurezza nella comunità.

Il predetto Addendum, redatto con il contributo della Prefettura di Imperia e del Comune di Ventimiglia, costituisce ulteriore tassello nella complessa e delicata tematica della gestione dei flussi migratori e delle vulnerabilità, oltre che prova concreta di una proficua collaborazione tra Amministrazioni tesa a dare risposte tangibili ed efficaci alle necessità del territorio.