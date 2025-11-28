Ladri in azione nella val Nervia, val Verbone e valle del rio Borghetto: paura tra i cittadini

Ladri in azione nella val Nervia, nella val Verbone e nella valle del rio Borghetto. Ignoti, che pare agiscano in gruppo, sono, infatti, riusciti a entrare in diverse abitazioni situate solitamente in zone tranquille o abbastanza isolate per poter operare indisturbati.

Ormai ogni giorno, da circa un mese, vengono segnalati furti. Le città più colpite sono state Vallecrosia, San Biagio della cima, Bordighera, Borghetto San Nicolò, Vallebona e Camporosso. Gli ultimi furti si sono verificati ieri sera in via Turistica e in tre case in via Piave a Camporosso.

Non si sa se siano le stesse persone, o addirittura una banda organizzata, a commettere i furti che solitamente avvengono verso sera, intorno alle 19.30, sui quali stanno indagando i carabinieri. Una situazione che ha creato paura e fobia tra i cittadini che in alcune zone stanno organizzando addirittura delle ronde.