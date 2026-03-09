Ventimiglia, fermato ricercato per tentato omicidio in Francia: accoltellò un vigile del fuoco, arrestato

Come anticipato nella giornata di ieri, è stato rintracciato e fermato a Ventimiglia un cittadino straniero ricercato dalle autorità francesi per tentato omicidio, presunto autore di un accoltellamento avvenuto nei giorni scorsi in Francia ai danni di un vigile del fuoco. L’operazione si è svolta sabato 7 marzo durante le attività di servizio dinamico per la prevenzione e il contrasto dell’immigrazione clandestina, condotte congiuntamente dal personale della Polizia di Frontiera e del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ventimiglia. Secondo quanto comunicato dalle autorità francesi, l’uomo sarebbe il presunto responsabile di un accoltellamento avvenuto il 5 marzo 2026 nella cittadina di Fontan, in territorio francese, ai danni di un pompiere.

L’individuazione è stata possibile grazie alle informazioni condivise attraverso il Centro di Cooperazione di Polizia e delle Dogane, tramite il quale gli omologhi francesi avevano segnalato alla polizia italiana la possibilità che il sospettato si trovasse nella provincia di Imperia, fornendone anche le generalità. Una volta individuato a Ventimiglia, la pattuglia della Polizia di Frontiera ha proceduto al controllo e all’identificazione dell’uomo. Durante le operazioni il soggetto ha opposto resistenza, rendendo necessario l’intervento di supporto di una volante del Commissariato di Ventimiglia. Anche nelle successive fasi di identificazione l’uomo ha continuato a opporsi, provocando lesioni a due operatori di polizia.

Il soggetto è stato quindi accompagnato negli uffici della Polizia di Frontiera dove, a seguito di contatti diretti con la Polizia di Frontiera francese di Mentone, è stato confermato che risultava effettivamente ricercato in Francia per tentato omicidio. Per questo motivo lo straniero è stato riammesso in territorio francese sulla base degli accordi italo-francesi di Chambéry e consegnato alle autorità transalpine, che hanno proceduto al suo arresto in esecuzione del provvedimento restrittivo emesso dall’autorità giudiziaria francese. Per quanto accaduto in Italia, l’uomo è stato inoltre denunciato all’Autorità giudiziaria per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.