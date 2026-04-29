Ventimiglia, si rompe una tubazione: abitanti rimangono senz'acqua

Si rompe una tubazione a Ventimiglia e così gli abitanti rimangono senz'acqua. E' successo in serata in corso Limone Piemonte.

Disagi per circa un centinaio di utenze. "Rivieracqua comunica che sono in corso interventi urgenti sulla rete idrica in corso Limone Piemonte, da Ponte Antonio Aniante a Ponte Roja, zona Roverino e Porra" - fa sapere l'Amministrazione comunale di Ventimiglia - "Saranno possibili diffusi cali di pressione o mancanza totale di acqua ai pianti alti".

"Considerata l’ampia zona interessata lungo la statale, è possibile che i lavori si protraggano fino a domani sera" - avvisano dal Comune - "La società valuterà l’invio di un’autobotte a servizio delle utenze interessate. Rivieracqua si scusa per il disagio.