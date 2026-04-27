Sanremo, perde il controllo dell’auto in corso Cavallotti e si schianta contro un albero: ferito un 70enne

Perde il controllo dell’auto mentre si immette in corso Cavallotti e finisce contro un albero del marciapiedi ma, fortunatamente, non riporta gravi ferite e non coinvolge nessun altro mezzo o pedone.

E’ accaduto oggi pomeriggio, nella zona di San Martino a Sanremo. Un uomo di 70 anni, al volante di una Citroen C1, ne ha perso il controllo per cause ancora in via d’accertamento. Si è scontrato con un albero, abbattendolo parzialmente.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 ed un’ambulanza, che ha portato l’uomo in ospedale per le cure del caso. Gli agenti della Municipale hanno rilevato l’incidente.