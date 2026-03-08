 / Cronaca

Cronaca | 08 marzo 2026, 15:34

Vallecrosia, urla a una mamma "dammi la bambina": uomo fermato dai carabinieri

E' successo nei giardini pubblici

Vallecrosia, urla a una mamma &quot;dammi la bambina&quot;: uomo fermato dai carabinieri

"Dammi la bambina", dice un uomo a una signora, mamma di una bimba, e così scattano i soccorsi. E' successo ieri presso i giardini pubblici di via San Rocco a Vallecrosia.

La donna, rimasta scioccata, ha subito urlato all’uomo di allontanarsi da lei e dalla bambina. Un episodio che ha così attirato l'attenzione di alcuni presenti che hanno immediatamente allertato il 112.

Sono così giunti sul posto i carabinieri che hanno fermato e poi portato via l'uomo, che risulterebbe senza fissa dimora, dopo aver rassicurato i presenti.

Elisa Colli

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium