Vallecrosia, urla a una mamma "dammi la bambina": uomo fermato dai carabinieri

"Dammi la bambina", dice un uomo a una signora, mamma di una bimba, e così scattano i soccorsi. E' successo ieri presso i giardini pubblici di via San Rocco a Vallecrosia.

La donna, rimasta scioccata, ha subito urlato all’uomo di allontanarsi da lei e dalla bambina. Un episodio che ha così attirato l'attenzione di alcuni presenti che hanno immediatamente allertato il 112.

Sono così giunti sul posto i carabinieri che hanno fermato e poi portato via l'uomo, che risulterebbe senza fissa dimora, dopo aver rassicurato i presenti.