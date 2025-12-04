Ladri in azione nel Ponente, a Dolceacqua incontro tra Amministrazione e cittadini

Un incontro rivolto ai cittadini verrà organizzato dal comune di Dolceacqua venerdì 5 dicembre alle 18.30 per informare la popolazione sulle soluzioni previste contro i ladri che hanno colpito diverse abitazioni nella val Nervia, val Verbone e nella valle del rio Borghetto.
Un'occasione di confronto tra Amministrazione e cittadinanza che verrà proposto in seguito all'incontro che si svolgerà venerdì mattina con il prefetto di Imperia Antonio Giaccari e il tavolo di sicurezza e ordine pubblico presso il centro Falcone di Camporosso.
Un appuntamento, dunque, per illustrare, soprattutto, ai cittadini che abitano nelle zone periferiche o a chi fosse interessato, quanto emerso e le azioni decise per cercare di contrastare i recenti furti.