Cronaca | 04 dicembre 2025, 07:48

Ladri in azione nel Ponente, a Dolceacqua incontro tra Amministrazione e cittadini

Per illustrare quanto emerso dal tavolo di sicurezza e ordine pubblico e le azioni decise per cercare di contrastare i recenti furti

Un incontro rivolto ai cittadini verrà organizzato dal comune di Dolceacqua venerdì 5 dicembre alle 18.30 per informare la popolazione sulle soluzioni previste contro i ladri che hanno colpito diverse abitazioni nella val Nervia, val Verbone e nella valle del rio Borghetto.

Un'occasione di confronto tra Amministrazione e cittadinanza che verrà proposto in seguito all'incontro che si svolgerà venerdì mattina con il prefetto di Imperia Antonio Giaccari e il tavolo di sicurezza e ordine pubblico presso il centro Falcone di Camporosso.

Un appuntamento, dunque, per illustrare, soprattutto, ai cittadini che abitano nelle zone periferiche o a chi fosse interessato, quanto emerso e le azioni decise per cercare di contrastare i recenti furti.

Elisa Colli

