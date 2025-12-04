Sorpresi mentre rubavano, caccia al ladro a Camporosso durante una ronda di cittadini

Caccia al ladro a Camporosso. E' successo in serata. Alcune persone, che pare stessero commettendo un furto di verde, sono state sorprese durante una ronda, organizzata dai cittadini in seguito agli innumerevoli furti verificatesi nel giro di un mese nella val Nervia, val Verbone e nella valle del rio Borghetto, e così è scattata la caccia al ladro. Un uomo, che pare avesse con sé uno spray al peperoncino, un taglierino e una specie di macete, è stato così bloccato e fermato dai cittadini a Camporosso mare. Sul posto sono tempestivamente intervenute le forze dell'ordine che hanno individuato i sospetti ladri.

La paura dei ladri ha cerato una situazione, ormai allarmante, che potrebbe mettere seriamente a rischio la vita dei cittadini attivi che, di spontanea volontà, hanno deciso di controllare il territorio e aiutare a 'scovare i topi d'appartamento' improvvisando ronde in città. Una tematica che verrà affrontata domani mattina durante un tavolo di sicurezza e ordine pubblico con il prefetto di Imperia Antonio Giaccari e i sindaci del territorio, richiesto dal sindaco Davide Gibelli per garantire più sicurezza e tranquillità ai cittadini.