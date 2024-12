Giovanni Toti presenta il suo libro a Imperia: "La politica si riappropri dei suoi spazi. Un ritorno? No, ora no" (Foto e video)

Si è concluso questa sera, presso lo spazio Ex Salso di Imperia, l’evento di presentazione del libro di Giovanni Toti Confesso: ho governato, edito da Piemme. L’ex governatore della Liguria, accompagnato dal sindaco di Imperia Claudio Scajola e dal giornalista Paolo Liguori, ha raccontato la sua esperienza politica e personale, analizzando le difficoltà che, a suo avviso, oggi limitano il ruolo della politica italiana.

Nel suo intervento, Toti ha sottolineato come il libro non sia solo un resoconto del suo mandato, ma un’analisi critica della politica italiana. "Il libro non vuole essere un racconto solamente ligure, ma un’analisi dei problemi profondi che ci sono nella politica italiana. Non è l’ennesimo scontro tra politica e giustizia, ma vuole suggerire una riforma profonda che dia alla politica la possibilità di fare politica senza limitazioni ingiustificate da parte di altri poteri dello Stato".

Toti ha poi affrontato la recente vicenda giudiziaria che lo ha coinvolto, spiegando la decisione di patteggiare: "Abbiamo scelto il patteggiamento per evitare un processo che sarebbe stato una pessima scenografia tra un amministratore e la Procura, quando è il Parlamento che deve definire i limiti del finanziamento della politica". Quanto a un possibile ritorno in politica, Toti è stato chiaro: "No, ora no. Abbiamo dato con impegno e generosità. Adesso c’è un’altra amministrazione regionale, a cui auguro buona fortuna".

Il sindaco e presidente della Provincia di Imperia Claudio Scajola ha espresso vicinanza a Toti, descrivendo la sua vicenda come “una complicatissima inchiesta, piena di contraddizioni e pecche, che ha scombussolato la vita politica della Regione”. Scajola ha poi aggiunto: "Comprendo l’amarezza di chi si sente perseguitato. Anche io ho vissuto momenti in cui la giustizia sembrava più interessata alla spettacolarizzazione che alla verità".

Con una prefazione di Alessandro Sallusti, il libro propone un’analisi critica delle scelte fatte dalla politica italiana negli ultimi decenni, dall’abolizione delle immunità parlamentari al divieto di finanziamento ai partiti. Toti racconta la sua esperienza di amministrazione in Liguria, presentando un modello basato su competitività e merito, che a suo dire ha contribuito a far ripartire la Regione.

L’evento ha visto una significativa partecipazione di cittadini e rappresentanti politici. Una serata che, come ha sottolineato il moderatore Paolo Liguori, “ha aperto un dibattito necessario su come restituire alla politica italiana il ruolo centrale che le spetta”.

(Foto e video di Christian Flammia)