Ospedaletti, confronto aperto su Baia Verde: maggioranza e minoranza a dialogo sulle opere aggiuntive del porto

Un incontro definito “molto positivo” quello che si è tenuto questa sera tra maggioranza e minoranza a Ospedaletti sul progetto del porto turistico di Baia Verde. Una riunione informale ma significativa, che si inserisce nel percorso di confronto avviato dall’amministrazione per condividere gli sviluppi di uno dei dossier più delicati e strategici del territorio.

Secondo quanto filtra, al centro del tavolo c’erano le opere aggiuntive che la cordata imprenditoriale, attualmente interessata a rilanciare il progetto portuale, dovrà realizzare e conferire a favore del Comune. Un pacchetto di interventi dal valore stimato di 4,5 milioni di euro, che si aggiunge ai 7,6 milioni legati agli oneri di urbanizzazione, per un totale di circa 12 milioni.

Il clima tra le parti è stato descritto come collaborativo e costruttivo. L’amministrazione, guidata dal sindaco Daniele Cimiotti, ha presentato alcune idee, aprendo contemporaneamente alla possibilità di ricevere proposte e suggerimenti dai gruppi di opposizione. “Ci siamo confrontati su alcune nostre idee e abbiamo chiesto loro di fornirci i loro suggerimenti. Ovviamente ne seguiranno altri”, ha riferito il vicesindaco Giacomo De Vao. “Vista l’importanza del progetto, e delle opere e delle somme che ne derivano, serviranno altri momenti di confronto. Ho riscontrato molta disponibilità questa sera”.

Il dialogo arriva in un momento cruciale: l’iter burocratico per rilanciare il porto è in fase avanzata, ma non ancora concluso. L’obiettivo, secondo quanto dichiarato dal sindaco, è di portare la pratica in Consiglio comunale tra maggio e l’inizio di giugno per la dichiarazione di pubblico interesse.