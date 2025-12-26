Emporio Solidale di Sanremo: un Natale di reti, scambi e solidarietà tra volontari, comunità e nuovi progetti

Settimane intense e ricche di significato quelle vissute dall’Emporio Solidale di Sanremo e dai suoi volontari nel periodo che ha preceduto il Natale, un tempo caratterizzato da impegno, collaborazione e solidarietà concreta. «Sono state settimane intense – osserva il responsabile dell’Emporio, Luca Bordonaro – che ci hanno portato, per esempio, a diventare magazzino per la Colletta Alimentare», evento storico promosso ogni anno dal Banco Alimentare a sostegno degli enti caritatevoli del territorio. Un ruolo importante, che ha rafforzato ulteriormente la rete di aiuto e di condivisione.

Tra i momenti significativi vissuti dall’Emporio, anche la partecipazione all’inaugurazione di un nuovo emporio “di scambi e di idee” a Finale Ligure, promosso da Caritas Savona. «Una realtà – sottolinea Bordonaro – ispirata a una rinnovata modalità di condivisione dei beni, che è in sintonia con l’attività del nostro emporio sanremese».

Il nuovo Emporio di Finale Ligure sarà dedicato principalmente alla distribuzione di vestiario e oggettistica per la casa alle persone in stato di fragilità, ma sarà anche aperto a tutta la comunità grazie a un sistema di scambio permanente basato su punti. Questo modello di baratto mira a sensibilizzare i cittadini sui temi della circolarità, della donazione consapevole e della sostenibilità, favorendo relazioni fondate sulla reciprocità, sul dialogo e sulla costruzione di nuovi modelli culturali, economici e sociali.

Un altro momento di grande emozione per il responsabile e i volontari è stato assistere alla laurea in Architettura d’interni di Bianca Scardeoni, partecipando alla discussione della sua tesi. Il lavoro è nato all’interno di un progetto sostenuto dalla Fondazione San Paolo, che ha visto collaborare il Centro Aiuto alla Vita, l’Emporio Solidale e il Comune di Sanremo. Da questa rete iniziale è scaturito un percorso che ha coinvolto anche l’Accademia di Belle Arti, con l’obiettivo di rendere l’Emporio non solo un luogo di aiuto concreto, ma anche più accogliente, bello e aperto alla cultura. Bianca ha potuto vivere da vicino la quotidianità dell’Emporio, lavorando fianco a fianco con il responsabile e i volontari.

Nel periodo natalizio non sono mancati i gesti di generosità. «Abbiamo ricevuto molti regali da distribuire alle famiglie e ai bambini – conclude Bordonaro – grazie al contributo di tanti, dal Rotary Club alla Croce Verde, fino a numerosi cittadini». Come ogni anno, a ogni famiglia è stato donato un panettone e un pandoro, per condividere lo spirito del Natale.

Si chiude così un altro anno impegnativo e ricco di solidarietà per l’Emporio Solidale di Sanremo, portato avanti insieme al Comune di Sanremo, all’assessore Fulvio Fellegara, ai Servizi Sociali, agli operatori e ai volontari, «cercando sempre di fare del nostro meglio per le persone, per l’altro».