Vallecrosia, nel centro storico torna il tradizionale fuoco in piazza (Foto)

Torna il tradizionale fuoco in piazza a Vallecrosia. E' stato accesso il giorno della vigilia di Natale allo scoccare della mezzanotte alla presenza dell'Amministrazione comunale e dei cittadini del centro storico.

Per l'occasione erano, infatti, presenti il sindaco Fabio Perri e il consigliere comunale di maggioranza con delega al centro storico Manuela Balbis. "Un momento speciale di condivisione, calore e festa, per accogliere insieme il giorno di Natale" - dice l'Amministrazione Perri - "La nostra volontà è, infatti, quella di custodire e coltivare le tradizioni che uniscono la nostra comunità".

"Un sentito ringraziamento va all’associazione culturale Amici Veri per l’organizzazione e per aver offerto ai cittadini presenti qualche piccola prelibatezza, oltre all'eccellente cioccolata calda offerta dall'Osteria dei Mat, rendendo la serata ancora più accogliente e speciale" - sottolinea l'amministrazione comunale.