Sanremo: furti a Verezzo, residenti incontrano il sindaco. Chiesti più controlli, pattugliamenti e nuove telecamere per la sicurezza (Foto e Video)

Si è svolto questa mattina, in frazione Verezzo a Sanremo, un incontro tra i residenti della zona con il sindaco Alessandro Mager, l’Assessore Alessandro Sindoni e il comandante della Polizia Municipale, Fulvio Asconio.

La riunione era stata chiesta in relazione alla serie di furti nelle abitazioni della frazione che, come evidenziato più volte dal nostro giornale, si è registrato anche in altre località collinari della città dei fiori. Negli ultimi mesi la frazione collinare di Verezzo è stata interessata da una preoccupante serie di furti in abitazione, episodi che hanno generato un crescente clima di allarme tra i residenti. Oltre ai danni materiali, i furti hanno inciso profondamente sul senso di sicurezza e sulla serenità di una comunità da sempre caratterizzata da tranquillità e forte coesione sociale.

Tra le richieste avanzate, anche un incremento dei pattugliamenti, soprattutto nelle ore serali e notturne, considerato un segnale concreto di attenzione verso i residenti. Negli ultimi giorni sono state raccolte circa 400 firme, per chiedere più controlli e, in effetti, negli ultimi giorni sono state diverse le pattuglie notate nella zona.

Il sindaco Mager ha ribadito che la sicurezza è compito dello Stato e quindi del Prefetto: “Il nostro impegno sul tema della sicurezza continua con investimenti sul sistema di videosorveglianza, collegato alle centrali operative delle forze dell’ordine, con nuove telecamere alcune delle quali saranno istallate proprio a Verezzo. L’obiettivo è quello di rafforzare le azioni di prevenzione e tutela della sicurezza dei cittadini”.

I residenti hanno ringraziato l’amministrazione comunale e le forze dell’ordine per queste azioni volte ad intervenire su un fenomeno che, nelle scorse settimane, aveva creato preoccupazione.