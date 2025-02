Sanremo: guerra dei decibel nella 'movida', risponde l'azienda che ha a disposizione lo spazio del 'Controcorrente'

“Non si tratta di un affitto ma di una ‘messa a disposizione di spazi’ e, inoltre, il locale non è nella disposizione del cantante Fedez ma della Doom Entertainment, società che mette al centro i brand, con progetti creativi, di consulenza e influencer marketing, una vera e propria ‘Integrated Communication Company’.”

Sono le parole della società che (la Doom appunto) che sta lavorando dall’interno del ristorante ‘Controcorrente’ in piazza Sardi a Sanremo, contro il quale alcuni residenti si sono scagliati per l’eccessivo ‘volume’ della musica proposta nei primi giorni di Festival. “Noi facciamo un solo ‘Dj Set’ – prosegue la Doom, nel colloquio richiesto al nostro giornale dopo l’articolo pubblicato questa mattina – e, per il resto del giorno e della sera, vige la massima tranquillità. La sera i nostri ‘talent’, ovvero i content creator per i social, lavorano dall’interno del locale e guardano il Festival per poterlo commentare. Cercheremo comunque di convivere con i residenti, evitando gli eccessi ma vogliamo mettere in evidenza che il ‘rumore’, come inteso da chi vive in piazza arrivi più dal maxischermo che trasmette il Festival”.

La stessa società ha voluto sottolineare come i Dj Set siano iniziati martedì e non nello scorso weekend come detto dai residenti. Infatti lo show è iniziato l’altro ieri con Dj Zelletta mentre, da ieri a sabato prossimo sarà il Dj locale Martucci ad allietare lo spazio Doom.

“Al mattino noi partiamo con la colazione – prosegue la società – che proponiamo anche in versione ‘ligure’ con la focaccia pucciata nel cappuccino. Poi si va avanti con il nostro lavoro social all’interno dove può entrare solo personale autorizzato e non è aperto al pubblico”.

Il ‘Food and beverage’ non è offerto e prevede solo una degustazione del Boem, un drink hard seltzer dal gusto di zenzero ed una leggera gradazione alcolica. La bevanda è stata lanciata negli ultimi mesi proprio da Fedez. “Noi rimarremo fino a sabato – termina la Doom Entertainment – e domenica mattina lasceremo nuovamente al ristorante di Alessio Stamilla”.

Abbiamo chiesto di commentare il caso ad Andrea Di Baldassare, presidente cittadino di Confcommercio: “Vorrei gettare acqua sul fuoco – ha detto – ma confermo l’importanza degli eventi durante il Festival per il bene dell’economia di Sanremo. Senza dimenticare che gli imprenditori che gestiscono il locale sono professionisti seri che lavorano tutto l'anno con grande attenzione. Il problema, comunque – termina - si risolve riducendo i bassi dalle emissioni sonore”.