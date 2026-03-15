Sanremo, Piazza Colombo tra cartelli provvisori e auto in sosta: le segnalazioni dei lettori sulla gestione della piazza

Due lettori intervengono, con supporto fotografico, per segnalare alcune criticità che riguardano Piazza Colombo, nel cuore di Sanremo.
Il primo, Roberto, punta il dito contro un cartello scritto a mano utilizzato durante il Festival per indicare il percorso verso corso Garibaldi e rimasto ancora al suo posto. «Il futuro di Piazza Colombo? Il cartello scritto a mano per il Festival è ancora lì… vergogna!», commenta, allegando la foto della segnaletica provvisoria.
La seconda segnalazione arriva da Gianna, che documenta con uno scatto la presenza di diverse auto parcheggiate in un’area dove fino a poco tempo fa la sosta non era consentita. «Non sapevo che fosse diventata una zona per parcheggiare…», scrive, mostrando dall’alto la nuova situazione (foto in basso).
Due testimonianze che riportano l’attenzione sul decoro e sulla gestione della piazza, tra segnaletica temporanea mai rimossa e comportamenti non sempre rispettosi delle regole.