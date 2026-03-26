Ospedaletti considerata città poco pet friendly: divieti diffusi e aree cani trascurate, la denuncia di un lettore

Un nostro lettore, M.A., ci scrive sostenendo che Ospedaletti non sia una cittadina particolarmente pet friendly:

"Lo dimostrano le numerose segnalazioni e i cartelli che vietano l’accesso agli animali in aiuole — spesso peraltro incolte — e sulle spiagge, persino nei mesi invernali. Ciò che risulta ancora più difficile da accettare, però, è lo stato di abbandono in cui versano le poche aree destinate a chi possiede un amico a quattro zampe. Spazi che dovrebbero rappresentare un punto di incontro e civiltà, e che invece appaiono trascurati e poco dignitosi. Basterebbe davvero poco: un intervento settimanale di manutenzione, la pulizia, il taglio dell’erba e la cura delle piante, esattamente come avviene per qualsiasi altro parco pubblico. Un gesto semplice che restituirebbe decoro e rispetto a questi luoghi e a chi li frequenta. In queste condizioni, non ci si dovrebbe sorprendere se sempre più cittadini e visitatori con animali al seguito scelgano di rivolgersi ad altre località, più accoglienti e attente alle loro esigenze. Confido che questa segnalazione possa contribuire a una riflessione e, auspicabilmente, a un miglioramento concreto".