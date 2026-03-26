Ospedaletti, degrado in corso Marconi e divieti ai cani: un lettore "Serve più controllo e meno restrizioni inutili" (Foto)

Massimiliano Rossetti ci ha scritto dopo aver letto con attenzione il recente lamento di un altro lettore riguardo alla situazione dei cani a Ospedaletti:

"Sento di condividere pienamente quanto espresso. A supporto di queste considerazioni, allego alcune fotografie dell’area di corso Marconi, che si presenta in condizioni a dir poco fatiscenti e sporche. Una situazione che non solo penalizza i residenti, ma offre anche un’immagine poco decorosa della nostra cittadina a chi la visita. Ritengo che la soluzione non sia quella di introdurre ulteriori divieti, spesso penalizzanti anche per chi si comporta in modo corretto, bensì quella di intensificare i controlli. Far rispettare l’obbligo di raccolta delle deiezioni sarebbe già un passo decisivo verso una convivenza più civile e armoniosa. Il turismo rappresenta una risorsa fondamentale per Ospedaletti, e mostrarsi più aperti e accoglienti anche nei confronti degli animali potrebbe contribuire in maniera significativa a valorizzare il territorio. Con senso civico e rispetto delle regole, vivere insieme – cittadini, turisti e animali – è non solo possibile, ma auspicabile".